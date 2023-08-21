Москва, 21 августа, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Ночью 21 августа после шести месяцев работы на Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-22» отчалил в свободное плавание, сообщили в Роскосмосе.

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Корабль отстыковался от модуля «Звезда» в 02:50 мск. Для сведения с орбиты через несколько часов двигатель отключится. «Прогресс МС-22» войдёт в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы корабля должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана, заключили в госкорпорации.

Ранее ИА Регнум передавало, что космический грузовик «Прогресс МС-22» прибыл на МКС в феврале 2023 года. Корабль доставил на станцию более 2,5 тонн грузов, с помощью его двигателей было проведено девять коррекций орбиты. Запуск очередного грузового корабля «Прогресс МС-24» пройдёт с космодрома Байконур. 20 августа его установили на стартовой площадке. Запуск запланирован на 23 августа в 04:08 мск.

Международная космическая станция после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме, так как правительство РФ приняло решение продлить работу российского сегмента станции до 2028 года. Глава Роскосмоса Юрий Борисов 30 июня на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что МКС будет управляемо затоплена либо переориентирована для других целей.