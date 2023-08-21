Москва, 21 августа, 2023, 03:48 — ИА Регнум. В Минфине поддержали предложение о предоставлении кредитных каникул для многодетных семей. Об этом сообщили «Известия».

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Отмечается, что в ведомстве, поддержав инициативу, добавили, что есть необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учётом позиций участников финансового рынка в рамках соответствующего поручения президента РФ.

Инициаторы кредитной амнистии отмечали, что в среднем на погашение кредитов у россиян уходит примерно 10% дохода, а около трети имеющих кредиты россиян тратят на погашение кредитов 80% своих доходов.

«Поддержка многодетных семей в этой сфере приобретает особую актуальность», — говорилось в обращении.

Как сообщало ИА Регнум, если в России объявят кредитную амнистию для семей с детьми, то она поставит в невыгодное положение кредиторов, считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала правительство ввести в России единоразовую кредитную амнистию для семей с детьми, дабы ослабить их долговое бремя.

На 1 мая 2023 года задолженность жителей РФ перед банками достигла 30,22 трлн рублей, а уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35% до 41%.