Каир, 21 августа, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Египет хочет нарастить импорт российской пшеницы для её дальнейшего вывоза и других злаковых культур в соседние страны. Это возможно в случае создания Россией логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала, сообщили РИА Новости в Главном управлении по поставкам товаров при египетском министерстве снабжения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

В Каире считают, что логистический объект станет центром для хранения и торговли пшеницей, а также другими злаками в Египте, арабском регионе, в странах Северной и Восточной Африки.

Египет вместе с другими странами-импортёрами страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу из-за выхода России из зерновой сделки, пояснили в ведомстве.

В египетском министерстве снабжения напомнили о заключённом 2 августа контракте на покупку 360 тыс. тонн пшеницы из России с целью создания стратегического запаса. Отгрузка намечена на первую декаду сентября.

Ранее ИА Регнум передавало, что в конце июля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к консенсусу по зерновой сделке и скорейшему решению продовольственных проблем.

Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия будет поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.

27 июля на саммите Россия — Африка Путин напомнил, что страна в рамках зерновой сделки давала Украине возможность экспорта зерна, но в то же время ни одно из условий Москвы по соглашению так и не выполнили. Он указал, что соглашение заключили при участии ООН, чтобы помогать беднейшим странам, в том числе в Африке, но 70% из 32,8 млн тонн грузов поступило странам с высоким доходом, а в беднейшие страны — менее 1 млн тонн, или около 3%.

После этого председатель Африканского союза Азали Ассумани выразил готовность к совместной работе с Россией и отметил её вклад в решении возникающих конфликтных вопросов по сделке.