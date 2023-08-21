Лондон, 21 августа, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Китай может призвать БРИКС стать полноценным соперником группы G7. О таких намерениях сообщила газета Financial Times со ссылкой на китайского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее», — сказал источник изданию.

Отмечается, что ситуация неоднозная — между КНР и Индией ощущается напряженность по поводу цели расширения БРИКС.

«Должен ли союз БРИКС быть клубом, защищающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу?» — ответ на этот вопрос пока не прозвучал ни от одной стороны стран-участниц.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. При этом последнее время желание присоединиться выразили уже не менее 19 государств.

G7 — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Как сообщало ИА Регнум, с 21 по 24 августа в ЮАР запланирован визит председателя КНР Си Цзиньпина по приглашению президента страны Сирила Рамафосы.

Кроме того, он примет участие в 15-м саммите стран — участниц БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции, а в ЮАР поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что не будет очно участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, так как туда не приедет российский лидер.