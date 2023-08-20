СКР начал проверку после обнаружения тела младенца в московском ТЦ
СКР начал проверку после обнаружения тела младенца в ТЦ Москвы
Москва, 21 августа, 2023, 02:52 — ИА Регнум. По факту обнаружения тела младенца в туалете торгового центра Москвы организована проверка, сообщила 20 августа пресс-служба столичного Следственного комитета.
«Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 августа труп младенца был обнаружен посетителями торгового центра в санитарном узле. Предварительно удалось установить, что плод соответствует 10–12 неделям беременности. Личность матери установлена. Ей оказалась 27-летняя женщина, которая находится в медицинском учреждении.
Житель Омска заявил в полицию на гражданскую жену, которая не давала ему видеться с общим ребёнком. Во время обыска квартиры женщины оказалось, что ребенок мёртв уже полтора месяца.