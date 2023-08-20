Москва, 21 августа, 2023, 02:52 — ИА Регнум. По факту обнаружения тела младенца в туалете торгового центра Москвы организована проверка, сообщила 20 августа пресс-служба столичного Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 августа труп младенца был обнаружен посетителями торгового центра в санитарном узле. Предварительно удалось установить, что плод соответствует 10–12 неделям беременности. Личность матери установлена. Ей оказалась 27-летняя женщина, которая находится в медицинском учреждении.

Житель Омска заявил в полицию на гражданскую жену, которая не давала ему видеться с общим ребёнком. Во время обыска квартиры женщины оказалось, что ребенок мёртв уже полтора месяца.