Вашингтон, 21 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Обещанные Киеву западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для украинских пилотов. Об этом заявил бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Военный эксперт, комментируя сообщения президента Украины о договорённостях по поводу поставок самолётов, пояснил, что «это старые планеры». В конце 90-х годов их несколько модернизировали, что позволило им налетать дополнительные 5 тыс. часов.

«Только 24 самолёта остаются пригодными для полётов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — резюмировал Скотт Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, радостный восторг, связанный с поставками истребителей F-16, который он повсюду демонстрирует, необходим лишь для «шумихи» в прессе. Об этом на своей странице в соцсетях написал украинский режиссер, продюсер Игорь Лопатенок.

Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16.

Президент Украины после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии это число будет увеличено.

Конфликт на Украине вступил в финальную стадию — ВСУ растеряли свой боевой потенциал. Так считает Скотт Риттер.