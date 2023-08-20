Братислава, 21 августа, 2023, 02:35 — ИА Регнум. После провала в Грузии НАТО не смогла оставить Украину в покое. Руководство альянса не осознаёт всю тяжесть последствий, расширяя блок на восток, написал обозреватель словацкого издания Nové slovo Павол Подолаи.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Проблема идиотов в том, что они никогда не осознают, когда переусердствуют. <…> После того как в нарушение всех договоренностей с Россией почти все страны Восточной Европы были поглощены НАТО, они также хотели Грузию и, конечно же, Украину в частности. Учитывая, что с Грузией не получилось, можно было ожидать, что наши герои в НАТО решили оставить Украину в покое. К сожалению, они не могли заставить себя сделать это», — отметил автор.

В НАТО оправдывают свои действия идеей, что альянс и Украина могут делать, что хотят, добавил эксперт.

Подолаи признал превосходство российской армии над натовской, хотя альянс тратит на военные нужды раз в 20 больше денег, это такая американская бизнес-модель. Рано или поздно альянс должен быть распущен, заключил обозреватель издания.

Как сообщало ИА Регнум, посол Пекина в Москве Чжан Ханьхуэй считает, что расширение НАТО на восток усилит напряженность в АТР и вполне может привести к новой холодной войне. Именно альянс стал основной причиной конфликта на Украине, заявил он. Альянс должен был исчезнуть с окончанием холодной войны, но он процветает, продолжает провоцировать войны и конфликты. Дипломат также считает, что куда бы НАТО «ни протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия желала бы избежать прямого столкновения своих вооружённых сил с военными НАТО, однако страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать. Российский лидер напомнил, что по инициативе США в своё время появился специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. По словам Путина, стороны используют указанный инструмент для контактов на случай любой кризисной ситуации.