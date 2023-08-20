Киев, 21 августа, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Радостный восторг главы киевского режима Владимира Зеленского о договорённостях поставок истребителей F-16, который он повсюду демонстрирует, необходим лишь для «шумихи» в прессе. Об этом на своей странице в соцсетях написал украинский режиссер, продюсер Игорь Лопатенок.

U. S. Department of Defense Истребитель F-16

«Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. Это просто шумиха в медиа», — считает эксперт киноиндустрии.

Лопатенок приземлил радость Зеленского тем, что Россия контролирует воздушное пространство и даже на взлёте самолёты могут быть сбиты.

По мнению кинорежиссёра, ожидание эффекта от F-16 — это «очередная ложь», как и с немецкими танками Leopard и «прочей западной чудо-техникой».

Как сообщало ИА Регнум, Лопатенок обвинил власти Украины в равнодушии, пояснил, что для них человеческие жизни ничего не значат.

Для европейских стран поддержка киевской власти западными союзниками обернулась экономическими убытками. Так считает Игорь Лопатенок.

Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16, заявила 20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии это число будет увеличено.

Позднее Рютте подтвердил, что страна направит F-16 на Украину, но не уточнил, о каком количестве идёт речь. Всего у Нидерландов 42 американских истребителя, 24 из них предполагается снять с вооружения в 2024 году, а ещё 18 уже выставлено на продажу.

Накануне Зеленский побывал и в Швеции, где также обсуждал возможность получения шведских истребителей. По его словам, пилоты ВСУ уже начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.