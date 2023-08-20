Москва, 21 августа, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен работой главного арбитра Сергея Карасёва на прошедшем 20 августа матче пятого тура чемпионата России по футболу, где его команда проиграла петербургскому «Зениту».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

По мнению тренера, встреча могла бы закончиться с другим результатом, если бы арбитр не принял решение в отношении полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

«Жёлтая карточка Игнатову убила игру, потому что он больше не мог идти в прессинг. Позорное решение. Нет другого слова. Что это? Всё было хорошо. Она абсолютно необоснованно показана. Крайне неоднозначное решение арбитра. Такие матчи всегда интенсивны, дайте ребятам показать шоу», — сказал Гильермо Абаскаль журналистам после игры.

Игнатов получил жёлтую карточку на десятой минуте матча.

Как сообщало ИА Регнум, петербургский «Зенит» со счетом 3:1 вырвал уверенную победу у московского «Спартака» на чужом поле в матче Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 20 августа на стадионе «Открытие банк — Арена». Зрителей на трибунах было почти 34 тыс.

«Спартаку» не удаётся взять реванш над «Зенитом» в чемпионате России на протяжении 11 матчей. Это уже второе поражение москвичей подряд (на выезде проиграли екатеринбургскому «Уралу» 2:3).

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» — на шестой позиции с 9 очками.