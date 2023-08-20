Киев, 21 августа, 2023, 01:24 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 21 августа в четырёх областях объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации официального ресурса по оповещению граждан, сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель Ясиноватой. Повреждения получили 13 жилых домов в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке.

18 августа в результате прогремевшего взрыва в центре Донецка погибли три человека.

Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители, словно не понимая, что их появление у ВСУ ничего не изменит на поле боя, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.