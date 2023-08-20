Москва, 21 августа, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Ночью 21 августа грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыкуется от Международной космической станции (МКС), а его несгоревшие элементы упадут в Тихий океан, сообщили в Роскосмосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Отстыковка космического грузовика запланирована на 02:49 мск.

«Прогресс МС-22» прибыл на МКС в феврале 2023 года. Корабль доставил на станцию более 2,5 тонн грузов, с помощью его двигателей проведено девять коррекций орбиты», — уточнили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил манёвры по уклонению МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

20 августа ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-24» установили на стартовой площадке космодрома Байконур. Запуск запланирован на 23 августа в 04:08 мск. «Прогресс МС-24» доставит на Международную космическую станцию 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, продукты и одежду для экипажа.