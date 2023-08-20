Ростов-на-Дону, 21 августа, 2023, 01:06 — ИА Регнум. На одном из перекрёстков города Ростова-на-Дону произошла массовая драка с применением травматического оружия. Соответствующей информацией местных СМИ заинтересовались в ГУ МВД России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

По данным очевидцев, вечером 20 августа на пересечении улицы Большой Садовой и Газетного переулка произошла драка со стрельбой между двумя компаниями молодых людей. Участники конфликта также якобы забрасывали друг друга петардами.

«В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по сообщению о драке на улице Большой Садовой. Также сообщаем, что телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало», — уточнила пресс-служба ростовской полиции.

К моменту прибытия правоохранителей участники конфликта покинули место происшествия. С целью установления обстоятельств инцидента и личностей его участников полиция опрашивают очевидцев, изучаются записи камер наблюдения и опубликованные в Сети видеозаписи, добавили в региональном управлении МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве вечером 4 августа около пересечения с Тверской улицей столкнулись несколько автотранспортных средств, в том числе и автомобиль марки KIA. После ДТП между водителями произошёл конфликт, в ходе которого один из них, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против водителя иномарки. Медики на месте оказали помощь пострадавшему, один из участников происшествия был задержан.

22 июля во время конфликта со стрельбой, которая произошла в районе улицы Просёлочной во Владивостоке, пострадал один человек, он был доставлен в реанимацию. В УМВД России по Приморскому краю установили, что между группой лиц произошёл конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение.