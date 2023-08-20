Берлин, 21 августа, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на территории фирмы по переработке старых аккумуляторов в городе Оффенбах-ам-Майне (федеральная земля Гессен) с населением чуть больше 100 тыс. человек. О ЧП сообщило агентство DPA со ссылкой на городскую администрацию.

Niklas Freidwall Пожар

Очевидцы сообщили, что было слышно несколько взрывов. Столбы дыма видели за много километров от пожара. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Власти обратились к населению с просьбой закрыть окна и двери.

Движение поездов на отрезке от Оффенбаха до Франкфурта-на-Майне временно приостановлено.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе компании Ozon в Подольске Московской области ликвидирован на площади 500 кв. метров.

Сообщение о пожаре в шестиэтажном здании в подмосковном Подольске поступило в МЧС в 08:39 по московскому времени.

В Ozon заявили, что возгорание на складе произошло в одном из блоков, который не эксплуатировался, товары там не хранились.