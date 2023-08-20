Москва, 21 августа, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Тело младенца найдено в туалете торгового центра в Москве, сообщила 20 августа пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы В московском торговом центре обнаружили тело младенца

«Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребёнка. Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности», — уточнили в ведомстве.

Тело младенца обнаружили посетители торгового центра. Точную причину смерти ребёнка установит экспертиза.

Позже стало известно, что личность матери установлена. Ей оказалась 27-летняя женщина, которая находится в медицинском учреждении.

Как сообщало ИА Регнум, днём 26 мая в мусорном контейнере около дома, расположенного в Центральном районе Челябинска, нашли младенца мужского пола, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Ребёнка с низкой массой тела и переохлаждением доставили в больницу.

В Ленинградской области устанавливают личность женщины, которая бросила новорождённого ребёнка в кусты. Младенца обнаружили в полиэтиленовом пакете прохожие днём 15 августа около дороги в СНТ «Металлург». Полиция организовала проверку, приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного мальчика.