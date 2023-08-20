Москва, 21 августа, 2023, 00:34 — ИА Регнум. В Московском театре юного зрителя сообщили, что прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем пройдёт 22 августа.

МТЮЗ Игорь Ясулович

Поклонников и ценителей таланта Игоря Николаевича Ясуловича приглашают на прощание с артистом в МТЮЗ 22 августа с 11 до 13 часов.

В некрологе коллеги написали: «Ушёл великий артист. Истинно народный. Любимый всеми, светлый. Был мерилом нравственности и порядочности, преданности профессии. Свободный и смелый».

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно о смерти народного артиста России Игоря Ясуловича, ему был 81 год. В последние дни актёр сильно болел, проходил лечение в больнице. 14 августа сын актёра Алексей сообщил, что отца выписали из больницы и его самочувствие улучшилось.

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Игоря Ясуловича, отметив, что он был истинной легендой кино и театральной сцены.

Любимова сказала, что роли и герои Ясуловича стали классикой, а театральные постановки и фильмы с его участием всегда находили отклик у зрителей.

C 1994 года он служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), был художественным руководителем актёрского факультета ВГИКа и преподавателем в ГИТИСе.