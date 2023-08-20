Москва, 21 августа, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира, Европы и России Алина Загитова рассказала о личной жизни и идеале мужчины. Фигуристка приняла участие в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

David W. Carmichael Алина Загитова

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это всё. На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего», — ответила Загитова на вопрос о наличии молодого человека юмористу Павлу Воле.

По словам 21-летней спортсменки, у неё ещё мало опыта и она пока не разобралась.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в «Лужниках» на Дне московского спорта Алина Загитова одержала верх над двукратной победительницей Олимпийских игр в командном турнире шпажисток Кариной Азнавурян в шоу-поединке по фехтованию.

В апреле ведущий и юморист Павел Воля в «Шоу Воли» пошутил о том, что «уникальная» передача «Вечерний Ургант» есть лишь у самого Ивана Урганта, а также на всех каналах в США. Воля пригласил Ивана стать гостем его шоу, при этом в конце шутки оказалось, что он приглашал совсем не Урганта.