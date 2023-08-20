Панинский район, Воронежская область, 21 августа, 2023, 00:05 — ИА Регнум. В Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. О введении режима чрезвычайной ситуации сообщили 20 августа в пресс-службе администрации Панинского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирская язва

«В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района <…> введён режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно», — уточнили местные власти.

В связи с этим ограничено посещение территории посторонними лицами, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой непривитых против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

Также действуют ограничения на въезд и выезд транспортных средств, кроме задействованных в мероприятиях по ликвидации очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих либо временно пребывающих на территории хозяйства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России. В ведомстве подчеркнули, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку.

В Республике Тыва зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой. Первого заболевшего госпитализировали в больницу Кызыла 30 июня, он участвовал в убое лошади.