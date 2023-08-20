Саратов, 21 августа, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В посёлке Горный Краснопартизанского района Саратовской области трое рабочих погибли в колодце канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Колодец

По версии следствия, 39-летний главный инженер предприятия и два слесаря 45 и 67 лет скончались при аварийно-восстановительных работах в приёмном колодце.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Подробности смерти сотрудников пока не установлены. Тела нашли 20 августа после откачки воды из колодца.

Как сообщало ИА Регнум, на складе в пригороде Киева в государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Украины 20 августа произошёл взрыв. Четыре криминалиста погибли при взрыве боевой части ракеты и пожаре.

Эксперты пилили боевую часть ракеты «воздух — воздух» Р-27 болгаркой и били по ней молотом. В результате этих действий ракета сдетонировала.

В центре Донецка три человека погибли из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Инцидент произошёл около 20:00 18 августа у лицея №5 на Школьном бульваре.

Все трое погибших были строителями, которые выполняли работы по ремонту бульвара.