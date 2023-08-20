Симферополь, 20 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. На форуме «Таврида․АРТ» в Крыму представили талисман Всемирного молодёжного фестиваля, который состоится в Сочи в 2024 году. Им стал Чебурашка, передаёт ИА Регнум.

Кадр из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

Представление символа будущего мероприятия прошло на главной сцене в ходе гала-концерта. Ростовая фигура Чебурашки появилась на сцене с красным шаром.

Приём заявок для участия в фестивале стартовал 24 июня. Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Он станет масштабным молодёжным событием международного уровня и соберёт более 20 тыс. участников из более чем 180 стран.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827645" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля на саммите в Нью-Дели президент России Владимир Путин пригласил участников из стран ШОС на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи в 2024 году. По словам российского лидера, фестиваль поможет молодёжи со всего мира наладить контакты и неформальное, дружеское общение, свободное от барьеров и предрассудков.