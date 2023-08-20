Москва, 20 августа, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Один из очевидцев автодорожной аварии с участием такси, в котором ехала певица Лада Дэнс, опубликовал запись видеорегистратора, который запечатлел момент ДТП.

Кадр из видео Момент аварии с участием такси, в котором ехала певица Лада Дэнс

На записи видно, как такси на большой скорости едет по крайней левой полосе, хотя можно невдалеке увидеть стоящие на этой же полосе столкнувшиеся автомобили.

«Таксист впереди не видит, что ли?» — задал вопрос автор видео.

Через несколько секунд автомобиль с певицей врезается в одну из стоящих машин, его отбрасывает вправо через три полосы, и он вылетает в кювет.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Дэнс получила в ДТП, когда возвращалась на такси с концерта, множественные травмы, в том числе черепно-мозговую. Её госпитализировали сначала в клинический госпиталь имени Н. Бурденко, а затем в частную клинику. Из-за черепно-мозговой травмы ей в первое время запретили говорить.

10 августа появились первые фотографии Лады Дэнс, сделанные в клинике.

Врачи постарались минимизировать ущерб от полученных при ДТП порезов и разрывов.

На вопрос журналистов о возможной смене псевдонима Дэнс ответила отрицательно, подчеркнув, что «останется Дэнс, но нужно время».

Адвокат направил 9 августа иск в суд, предварительная сумма — 12 млн рублей.

Директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что впервые после ДТП она приняла участие в концерте в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города. Рядом с артисткой находились врачи.

Пудовкин сказал, что до конца августа планируется записать передачу, в которой Лада Дэнс сама расскажет про аварию.