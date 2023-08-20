Киев, 20 августа, 2023, 23:23 — ИА Регнум. На складе в пригороде Киева в государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Украины 20 августа произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна․ua». Четыре криминалиста погибли при взрыве боевой части ракеты и пожаре.

(сс) Fedor Leukhin Ракета Р-27

Известно, что эксперты пилили боевую часть ракеты «воздух — воздух» Р-27 болгаркой и били по ней молотом. В результате этих действий ракета сдетонировала.

«Произошла детонация боевой части управляемой ракеты в результате нарушения мер безопасности экспертами центра», — пояснили специалисты, прибывшие на место происшествия.

От взрыва пострадали фасад экспертно-криминалистического центра, рядом стоящий жилой дом, общежития и служебные автомобили.

Как сообщало ИА Регнум, три человека погибли из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в центре Донецка. Инцидент произошёл около 20:00 18 августа у лицея №5 на Школьном бульваре.

Все трое погибших были строителями, которые выполняли работы по ремонту бульвара.

Количество мирных жителей, которые были ранены при обстреле украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до трёх человек.