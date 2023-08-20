Симферополь, 20 августа, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Участники и гости фестиваля «Таврида․АРТ» в Крыму 20 августа, в годовщину трагической смерти, почтили память российской журналистки, политолога Дарьи Дугиной, которая погибла от рук террористов.

Михаил Терещенко/ТАСС Портрет Дарьи Дугиной

В память о смелости и силе духа молодой девушки, патриота России, на сцене фестиваля прозвучала песня Стаса Море (музыкант из Тульской области Станислав Даньшин) в сопровождении шоу-балета резидентов арт-кластера «Таврида».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827640" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, именем убитой Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке.

Улица имени Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко.

В годовщину гибели Дарьи Дугиной политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин сказал, что достойно ответить за её смерть можно только поставив ей памятник в Киеве.

Дарью Дугину, дочь известного российского философа и политолога Александра Дугина, убили украинские спецслужбы 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция».

В убийстве обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая сумела покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Басманный суд Москвы 25 апреля объявил Цыганенко в международный розыск и заочно арестовал.