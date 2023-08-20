Москва, 20 августа, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» со счетом 3:1 вырвал уверенную победу у московского «Спартака» на чужом поле в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена». Зрителей на трибунах было почти 34 тыс.

Александр Вильф/РИА Новости Игроки ФК «Зенит»

Голами у «Зенита» отличились Маркус Вендел (73-я минута) и Матео Кассьерра (90+4).

На 32-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия забил мяч в свои ворота. Единственным голом был мяч Александра Соболева, с пенальти. Соболев в составе красно-белых играет более трёх лет.

Примечательно, что «Спартаку» не удаётся взять реванш над «Зенитом» в чемпионате России на протяжении 11 матчей. Это уже второе поражение москвичей подряд (на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» 2:3).

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» — на шестой позиции с 9 очками.

Как сообщало ИА Регнум, «Спартак» показал, как прошедший в Москве ливень подтопил домашний стадион команды перед матчем с «Зенитом».

Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» состоялся 20 августа.

С 1 сентября бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти станет главным тренером сборной Италии.