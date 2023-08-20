Москва, 20 августа, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности «отдать Белгород» в обмен на вступление Украины в НАТО, очевидно, объясняются передозировкой, заявила 20 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. По его мнению, это решение может привести к завершению конфликта. Позднее он сказал, что эти его слова были ошибкой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. Он добавил, что в таком случае столицу придётся перенести во Львов, если на это согласится Польша.