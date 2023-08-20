Кёльн, Германия, 20 августа, 2023, 21:38 — ИА Регнум. В городе Кёльне на западе Германии 20 августа состоялся автомобильный пробег в поддержку России, в котором приняли участие 40 автомобилей, украшенных флагами РФ и СССР, сообщил телеканал NTV.

Horst Galuschka/dpa/Global Look Press Кёльн

Отмечается, что полиция приняла повышенные меры безопасности, поскольку автопробег должен был изначально проходить рядом с местом, где проходил фестиваль украинской культуры. Однако позднее маршрут автопробега был изменён и мероприятие в итоге прошло без инцидентов.

Как передавало ИА Регнум, в Париже 20 августа прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной, которая был убита украинскими спецслужбами 20 августа 2022 года. Панихида по погибшей журналистке прошла в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли. После церемонии участники проследовали на Марсово поле, где прошла памятная акция, в которой приняли участие около пятидесяти человек.