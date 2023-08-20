Электросталь, Московская область, 20 августа, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Ливень 20 августа повредил крышу склада ретейлера Wildberries в Электростали Московской области, сотрудники были эвакуированы из секции склада, обошлось без пострадавших, сообщили представители компании.

Ирина Алтухова/РИА Новости

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада — 250 тыс. кв. м). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

На складе уже начались восстановительные работы, товары перенесли в другие секции, отметили в Wildberries. Объём ущерба пока не установлен, но продавцам компенсируют стоимость утраченного товара, добавили представители компании. Склад продолжил работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что мощный ливень днём 20 августа обрушил крышу склада Wildberries в Электростали, а сильный ветер снёс его ворота. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что поток воды пробил крышу склада и некоторые товары оказались на улице, которая была полностью залита водой.

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Во второй половине дня 20 августа на Москву обрушилась мощная гроза. Был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщалось о подтоплениях ряда дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина роща» и проезжей части Дмитровского шоссе.

Были введены отдельные ограничения на движение транспорта. В частности, перекрывалось движение по Дмитровскому шоссе. В информационном центре транспортного комплекса столицы, кроме того, предупредили, что в движении наземного транспорта возможны задержки.