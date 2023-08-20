Москва, 20 августа, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» с 22 августа начнёт принимать заявки в рамках нового просветительского проекта — «Знание. Авторы», заявил 20 августа первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сергей Карпухин/ТАСС Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко

Авторы лучших творческих работ, посвящённых России, примут участие в работе Арт-лаборатории и масштабном гала-концерте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, а также получат поддержку в продвижении патриотического контента, рассказали в пресс-службе общества.

«У сегодняшнего молодого поколения главная ценность — самореализация, на втором месте — создать счастливую семью. И то, что главная ценность — найти и реализовать себя, очень круто. Поэтому неслучайно, что целый ряд государственных проектов на это нацелены. Причем они построены на том, что взрослые не навязывают, а, скорее, открывают всё пространство возможностей, а у молодого человека есть возможность самому выбрать», — сказал Кириенко.

Когда чьи-то мечты реализовываются, это имеет и большое воспитательное влияние, потому что помогает тысячам других людей верить в свою мечту и реализовывать свои планы, отметил первый замглавы администрации президента.

Выступление Кириенко прошло в рамках трека «Знание․Лекторий» на фестивале «Таврида․АРТ». В этом году наставники проекта обсуждают с его участниками роль молодежи в общественной жизни, возможности, которые есть сегодня в России в сфере творческих индустрий, и государственную поддержку молодежных инициатив.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Бердянске (Запорожская область) 17 августа открылся Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой». Его участниками стали 500 активистов и профильных специалистов из новых регионов России, а также представители организаций, которые реализуют свои проекты в новых регионах. Участие в работе форума приняли также руководители общества «Знание», ректоры ведущих вузов новых регионов страны и общественные деятели.