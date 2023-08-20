Грозный, 20 августа, 2023, 20:26 — ИА Регнум. На ореховском направлении наблюдается большое скопление иностранной техники и солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 20 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard 2

«На ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно», — написал он.

Глава Чечни отметил, что на счету у российских военных десятки единиц уничтоженной техники противника. Он подчеркнул, что бойцы справляются со всеми задачами и похвалил операторов БПЛА, которые без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага.

«К слову, после точного попадания те же «Леопарды» горят не хуже хвороста», — добавил глава Чечни.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа в Минобороны сообщили об отражении восьми атак ВСУ в Запорожской области. По данным российского военного ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, а также САУ Krab, артиллерийская система М777, гаубицы FH-70 и M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

19 августа на запорожском направлении фронта силами российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожен колёсный бронетранспортёр Stryker производства США. На видеокамере дрона-камикадзе запечатлён момент передвижения американской техники на высокой скорости по просёлочной дороге. Российский беспилотник догнал и поразил бронетранспортёр. За Stryker поднялся высокий столб дыма.

Ранее Кадыров рассказывал об успехах отряда «Ахмат-1». 1 августа он заявил, что они вытеснили украинских боевиков с их позиций на запорожском направлении и расширили зону контроля российских войск. Глава региона подчеркнул, что все настроены сражаться до победного конца. Кадыров также сообщил, что общее количество чеченцев в зоне СВО составляет более семи тысяч человек.