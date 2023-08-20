Тегеран, 20 августа, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси отправится в Йоханнесбург 23 августа, где примет участие в саммите глав стран — членов БРИКС, сообщило 20 августа агентство Tasnim.

Zuma/TASS Президент Ирана Ибрагим Раиси

«Президент Ирана в среду отбудет в Йоханнесбург по официальному приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы для участия в 15-м саммите БРИКС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходил под председательством Индии.

Президент России Владимир Путин заявил, что общая задача ШОС — помочь Ирану встроиться в работу организации. Российский лидер приветствовал вступление Ирана и поздравил иранского президента с полноправным членством в организации.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Российский лидер примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Ожидается, что на саммите будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».