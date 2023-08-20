Рязань, 20 августа, 2023, 19:32 — ИА Регнум. У погибшей 19 августа в Рязани участницы проекта «Пацанки» Юлии Михайловой были серьёзные проблемы с алкголем, рассказала «360» бывшая коллега Михайловой по проекту Диана Янголенко.

Возможно, именно алкоголь и стал причиной трагедии, предположила Янголенко. Она также раскритиковала погибшую, назвав её обманщицей и лицемеркой.

Авторы материала напомнили, что на проект «Пацанки» Михайлова попала, введя организаторов в заблуждение своими рассказами о якобы агрессивных родителях и якобы пережитых ею домогательствах. Впоследствии проверка на детекторе лжи показала, что это не соответствует действительности.

О смерти Михайловой местные СМИ сообщили ранее 20 августа. Накануне поздно вечером девушка упала с высоты 22-го этажа дома на улице Чкалова в Рязани. По данным информированного источника ИА Регнум, смерть стала результатом суицида.

Один из очевидцев трагедии рассказал СМИ, что поздно вечером услышал за окном «сильный хлопок». Выглянув, он обнаружил на земле тело девушки. Михайлова скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в начале 2022 года в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей участницы проекта «Пацанки» Регины Колупаевой. Она напала с ножом на своих родителей. Сообщалось, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.