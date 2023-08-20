Воронеж, 20 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над клубом «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 2:0.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игроки ФК «Факел»

В составе «Факела» голы забили нападающие Евгений Марков на 75-й минуте и Александр Долгов на 92-й.

«Факел» одержал первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). На старте турнира команда потерпела четыре поражения подряд.

На сегодняшний день «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды три очка. «Пари НН» идёт на 12-м месте с четырьмя очками.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа екатеринбургский «Урал» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте.