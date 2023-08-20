Париж, 20 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В Париже прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной, которая был убита украинскими спецслужбами 20 августа 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дарья Дугина

Панихида по погибшей журналистке прошла в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли. После неё участники проследовали на Марсово поле, где прошла памятная акция, в которой приняли участие около пятидесяти человек.

Уточняется, что участники держали плакаты с портретами журналистки, а в исполнении певицы Анны Вернов на французском языке прозвучала песня «Донбасс за нами», которая является неофициальным гимном Донецкой и Луганской Народных Республик.

Данная акция была организована французской ассоциацией по поддержке жителей Донбасса SOS Donbass и Казаками Франции.

По словам организаторов, изначально планировалось провести «белый марш» в память о журналистке по маршруту от Российского духовно-культурного православного центра до памятника Русскому экспедиционному корпусу на набережной Сены у Моста Александра III, но власти Парижа не согласовали этот маршрут из-за проведения тестового этапа соревнований перед Олимпийскими играми 2024 года.

Агентство привело слова основателя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, которая пояснила, что данная акция была проведена для того, чтобы показать, что преступления не должны замалчиваться и забываться на фоне происходящего на фронте.

По словам Новиковой, украинские активисты пытались помешать проведению акции, они развернули украинские флаги около Российского духовно-культурного православного центра и на Марсовом поле, но сотрудники полиции не дали им этого сделать.

Как передавало ИА Регнум, Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Первой подозреваемой в исполнении убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления сумела покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил её поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года стало известно об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина. Он обвиняется в незаконном распространении информации, связанной с убийством журналистки, за денежное вознаграждение.

Именем убитой российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке. Улица имени Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко.