Москва, 20 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Мощный ливень днём 20 августа обрушил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали, а сильный ветер снёс его ворота. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Александр Щербак/ТАСС

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как сильный поток воды пробил крышу склада и некоторые хранившиеся там товары оказались на улице, которая была полностью залита дождевой водой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827618" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, во второй половине дня 20 августа на Москву обрушилась сильная гроза. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщается о подтоплениях ряда дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина роща» и проезжей части Дмитровского шоссе.

Были также введены отдельные ограничения на движение транспорта. В частности, перекрывалось движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели. Позднее движение было частично возобновлено (по одной полосе в каждую сторону).

В информационном центре транспортного комплекса столицы предупредили, что из-за сложных погодных условий в движении наземного транспорта Москвы 20 августа возможны задержки, а некоторые маршруты могут быть временно изменены.