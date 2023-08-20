На складе Wildberries в Электростали ливень обрушил крышу
На складе Wildberries в Электростали ливень обрушил крышу, а ветер снёс ворота
Москва, 20 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Мощный ливень днём 20 августа обрушил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали, а сильный ветер снёс его ворота. Об этом сообщило РЕН ТВ.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как сильный поток воды пробил крышу склада и некоторые хранившиеся там товары оказались на улице, которая была полностью залита дождевой водой.
Как передавало ИА Регнум, во второй половине дня 20 августа на Москву обрушилась сильная гроза. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщается о подтоплениях ряда дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина роща» и проезжей части Дмитровского шоссе.
Были также введены отдельные ограничения на движение транспорта. В частности, перекрывалось движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели. Позднее движение было частично возобновлено (по одной полосе в каждую сторону).
В информационном центре транспортного комплекса столицы предупредили, что из-за сложных погодных условий в движении наземного транспорта Москвы 20 августа возможны задержки, а некоторые маршруты могут быть временно изменены.