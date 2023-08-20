Вашингтон, 20 августа, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Жительница острова Мауи упрекнула президента США Джо Байдена в поддержке Украины, а не Гавайев, которые пострадали от лесных пожаров. Об этом 20 августа сообщает RT.

Yang Pingjun/XinHua/Global Look Press Последствия природных пожаров на Гавайях

«Байден — идиот. Простите. Хотя нет, я не извиняюсь», — сказала она.

Она добавила, что не понимает, как какой бы то ни было президент может не заботиться о жителях собственной страны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827617" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях. Возвращаясь с отдыха на пляже, президент остановился на секунду перед журналистами, чтобы выслушать вопрос, но отказал им, улыбнувшись и махнув рукой.

Стоимость восстановления строений, уничтоженных пожарами, может обойтись как минимум в 5,52 млрд долларов США.

Природные пожары на Гавайях привели к гибели 110 человек. Пожар стал самым смертоносным в истории США за более чем столетие. От жителей острова Мауи, где уже несколько дней бушуют пожары, массово поступают жалобы на недостаточную помощь от властей.