Берлин, 20 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Двух военнослужащих армии США заподозрили в убийстве мужчины в Виттлихе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии, дело было передано американским следственным органам. Об этом сообщил журнал Spiegel.

Armin Weigel/dpa/Global Look Press

По его данным, в результате перепалки, которая возникла на местной ярмарке, был убит 28-летний мужчина, он получил колотую рану.

Отмечается, что стражи порядка задержали двух подозреваемых 25-и и 26-и лет, которые оказались американскими военными.

Уточняется, что в соответствии с соглашением НАТО о статусе войск дело было передано следственным органам США, которые уже приступили к его расследованию. Подозреваемые были переданы сотрудникам этого следственного органа, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащего армии США обвиняют в жестоком убийстве супруги и сокрытии улик в Анкоридже на Аляске. Уточняется, что 21-летний подозреваемый убил свою супругу, с которой они поженились за полгода до трагедии. Предварительно установлено, что убийство произошло через 45 минут после возвращения с празднования дня рождения военнослужащего. Затем молодой человек спрятал тело супруги, а знакомым рассказал, что она не вернулась с работы.