Москва, 20 августа, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 августа направил приветственную телеграмму организаторам и участникам международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге и пожелал им побед и рекордов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Донат Сорокин/ТАСС Открытие Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

«Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», — отметил глава государства.

Путин счёл символичным, что фестиваль проходит именно в Екатеринбурге, городе, расположенном на границе Европы и Азии, одном из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России.

Президент также отметил, что организаторы приложили огромные усилия для подготовки фестиваля, и выразил уверенность, что созданная инфраструктура будет служить жителям города и после нынешних соревнований.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Участие в нём принимают спортсмены-студенты из 37 стран. Соревнования пройдут в 14 видах спорта, включая теннис, дзюдо, плавание и баскетбол.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 августа Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам проходивших в Белоруссии Игр стран СНГ. Он выразил уверенность, что Игры послужат развитию международного сотрудничества, укреплению личных контактов и будут содействовать продвижению ценностей здорового образа жизни. Соревнования проходили в 20 видах спорта, в соответствии со стандартами летних олимпиад. В них участвовали спортсмены из девяти стран СНГ и ряда других стран, в том числе Ирана, Китая, Бразилии, Сербии и Турции.