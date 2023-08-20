Москва, 20 августа, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Парк «Зарядье» в Москве возвращается к штатному режиму работы после закрытия из-за данных о неопознанном предмете на территории. Как рассказали в пресс-службе, доступ в парк снова открыт.

Михаил Метцель/ТАСС

Ранее 20 августа ИА Регнум узнало, что парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о том, что на территории замечено неопознанное подозрительное устройство. На место вызвали кинологов.

15 августа доступ на территорию парка также временно закрывали, а работников и посетителей эвакуировали. Тогда опасных предметов также не нашли.