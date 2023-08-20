Подольск, Московская область, 20 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Пожар на складе компании Ozon в Подольске Московской области ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Алексей Даничев/РИА Новости

Отмечается, что в 16:40 объявлена ликвидация последствий пожара.

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Как передавало ИА Регнум, сообщение о пожаре в шестиэтажном здании в подмосковном Подольске поступило в МЧС в 08:39 по московскому времени. Сообщалось, что на территории склада Ozon загорелась продукция в коробках на стеллажах.

На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Сотрудники компании были эвакуированы. К ликвидации пожара привлекался вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в готовность был приведён вертолёт Ми-8 МЧС России.

Пожарным удалось локализовать пожар в 11:22, а к 11:48 в МЧС сообщали о ликвидации открытого горения.

В Ozon заявили, что возгорание на складе в Подольске произошло в одном из блоков, который не эксплуатировался, товары там не хранились.