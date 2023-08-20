Ставрополь, 20 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Заведующая детским садом «Ласточка» в селе Донская Балка на Ставрополье, которую односельчане обвинили в поддержке ВСУ, уволилась по собственному желанию, сообщила глава Петровского округа края Наталья Конкина в своём Telegram-канале.

МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» с. Донская Балка Заведующая детсадом Шелар С. Н.

«Заведующая детсадом Шелар С. Н. направила в отдел образования заявление об увольнении, оно удовлетворено. С понедельника Шелар С. Н. не будет являться руководителем детсада», — написала она.

Вместе с тем чиновница отметила, что оснований для возбуждения дела об административном правонарушении найдено не было.

Как передавало ИА Регнум, скандал разгорелся в селе из-за заявлений Шелар и её угроз в адрес местных жителей. Так, одна из жительниц села, у которой муж погиб в зоне спецоперации (СВО), рассказала, что отпросилась у Шелар с работы в детском саду на три дня для организации похорон, а также из-за эмоционального состояния. Заведующая отпустила подчинённую, но заявила, что её муж заслужил свою гибель.

Кроме того, по словам односельчан, Шелар с мужем часто вступают в конфликты по поводу своей позиции по СВО, критикуя действия России. Дело в том, заведующая детским садом — уроженка Украины и на родине у неё остались взрослые сыновья.

Сотрудники детского сада утверждают, что дети Шелар воюют на стороне ВСУ, но пока этому никаких подтверждений не было. Тем не менее она пригрозила местным жителям, что если с её сыновьями что-то случится, то русские дети в саду в её власти.

Некоторые жители уже забрали детей из сада «Ласточка» в другие учреждения, а в министерстве образования региона взяли ситуацию на контроль.