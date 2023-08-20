Москва, 20 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» показал, как прошедший в Москве ливень подтопил домашний стадион команды перед матчем с «Зенитом». Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе красно-белых.

Кадр из видео Футбольный клуб «Спартак» заливает водой после дождя

«Друзья, всё нормально, админ не утонул, пока снимал это видео», — говорится в подписи.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа, начало игры — 19:30 мск.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, во второй половине дня 20 августа на Москву обрушилась сильная гроза. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщается о подтоплениях ряда дорог и транспортных объектов.

Были также введены отдельные ограничения на движение транспорта. В частности, перекрывалось движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели. Позднее движение было частично возобновлено (по одной полосе в каждую сторону).

Вечером 19 августа в МЧС предупредили жителей столицы об ухудшении погоды в ночь на 20 августа. В городе до 11 часов утра 20 августа прогнозировались дожди и грозы.