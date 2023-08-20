Воронеж, 20 августа, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В Воронежской области завершился пятый федеральный молодёжный форум «Рубеж», участие в его работе приняли 200 человек, сообщили ИА Регнум в Народном Фронте.

Кадр из видео. Народный фронт

В ходе соревнований участники должны были преодолеть полосу препятствий, оказать помощь пострадавшим, запустить беспилотный аппарат. Эти навыки и опыт командной работы отряды быстрого реагирования Молодёжного крыла ОНФ будут применять в своей повседневной работе, отметили представители организации.

В качестве инструкторов с командами участников работали военнослужащие — участники СВО из подразделений «Спарта», «Сомали», «Каскад», «Беркут», «Пятнашка». Мастер-класс по военной журналистике для участников форума провёл блогер Юрий Подоляка. Кроме того, на форум впервые приехали представители новых регионов России. Со словами благодарности к участникам обратился первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Вы своей работой буквально спасли десятки тысяч людей. Я помню, когда в Мариуполе ребята шли практически за бойцами штурмовых подразделений. Освобождаются кварталы, а уже в нескольких сотнях метров за спиной штурмовых подразделений представители Народного фронта вытаскивают детей, стариков из подвалов, приносят гуманитарные наборы», — отметил Кириенко.

Народный фронт

Такую же помощь молодёжь ОНФ оказывала и при эвакуации жителей с правого берега Днепра в Херсонской области, напомнил также Кириенко. Участники молодёжного крыла помогали жителям новых регионов страны также и после обстрелов Донецка, теракте на Каховской ГЭС и других преступлений киевского режима, отметил в свою очередь руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«(Участники Моложёного крыла — Прим. ред.) помогали после обстрелов в Донецке, отправлялись с гуманитарными миссиями в новые регионы. На переправе в Херсоне ребята эвакуировали жителей, в том числе маломобильных. Когда был террористический акт на Каховской ГЭС и разлив, они на лодках помогали вывозить людей и домашних животных, а после еще около месяца выдавали гумпомощь. В общем, год у ребят выдался «жаркий», — сказал Кузнецов.

Также в программе форума были встречи с общественными деятелями и участниками СВО. В частности, перед участниками выступи Герой России лётчик Пётр Каштанов, спасший своего штурмана от угрозы плена после подбития самолёта.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 августа Сергей Кириенко встретился с участниками «Движения первых» на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму. Первый замглавы администрации президента отметил, что проект стал не только неотъемлемой частью фестиваля, но и доброй традицией. Его особая миссия — стать основой для формирования экосистемы семейных сообществ «Движения первых», добавил Кириенко.

Ранее в августе 2023 года Народный фронт при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, врачей, телеведущих и депутатов объявил сбор средств для военных медиков, несущих службу в зоне СВО. Рошаль отметил, что медики, находящиеся на фронте, просят помочь с аппаратурой, необходимой для лечения раненых и их эвакуации. Проблема остаётся актуальной, несмотря на то, что на этом направлении уже многое было сделано, добавил он.