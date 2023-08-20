Москва, 20 августа, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Москве 20 августа снова ограничили доступ в парк «Зарядье», сообщается на сайте парка. По предварительным данным, поступила информация о том, что на территории парка замечено неопознанное подозрительное устройство.

Марина Лысцева/ТАСС

Отмечается, что работает кинологическая служба.

Это уже не первый случай за последние дни, когда «Зарядье» закрывают из-за сообщений о «неизвестном объекте».

15 августа доступ на территорию парка временно закрыли, работников и посетителей эвакуировали. Позднее эксперты сообщили, что опасных предметов на территории «Зарядья» не найдено.