Киев, 20 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Если Тель-Авив продолжит депортировать граждан Украины из Израиля, тогда еврейские паломники не смогут посетить на еврейский новый год Умань в Черкасской области Украины. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице украинской дипмиссии в Израили в социальной сети.

Виктор Драчев/ТАСС Массовое паломничество хасидов в Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю

«Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещён. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

В посольстве пояснили, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчёты спецслужб о проблемах, c которыми сталкиваются украинские беженцы при въезде в различные государства. Тогда он отметил, что права украинских граждан должны быть гарантированы, говорится в сообщении.

Как пояснил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, слова президента страны прежде всего направлены в адрес правительства Израиля.

По словам дипломата, правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль и прекратит двусторонние безвизовые соглашения. Данный вариант находится на столе украинского правительства.

Ранее сообщалось о том, что 14 августа министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого украинский министр заверил, что Киев не будет отменять безвизовый режим для израильтян.

В СМИ тогда сообщали, что порядка 14 тысяч беженцев с Украины не смогут получать медицинские услуги в Израиле, поскольку министерство финансов страны не продлило срок действия их страховки. Спустя несколько дней правительство Израиля по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продлило до конца года оказание социальной и медицинской помощи украинским мигрантам.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня посольство Украины в Израиле обвинило израильские власти в том, что они выбрали путь тесного сотрудничества с Россией. Дипмиссия призвала власти еврейского государства изменить свою позицию и поддержать Киев поставками оружия.

Газета Kyiv Post, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщила, что украинские власти изучают идею отмены безвизового режима с Израилем из-за «пророссийской позиции», которую якобы заняло израильское правительство.

Кроме того, Киев обвиняет Израиль в «систематических недружественных действиях» по отношению к Украине. Украинские чиновники также рассматривают вариант исключения израильской стороны из встреч в формате «Рамштайн», на которых обсуждаются поставки вооружения для ВСУ.