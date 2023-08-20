Волгоград, 20 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Причиной смерти одного из ведущих артистов Нового экспериментального театра (НЭТ) в Волгограде Сергея Викторова стала остановка сердца, сообщил местный портал «Городские вести» со ссылкой на источник в окружении актёра.

Новый экспериментальный театр Артист Сергей Викторов

«Остановилось сердце, помочь не смогли», — сказал, в частности, он.

О смерти актёра стало известно 19 августа. Как сообщили коллеги в аккаунтах театра в соцсетях, он скончался 18 августа на 58-м году жизни. О причинах смерти волгоградского артиста не сообщалось.

Артист работал в НЭТ 28 лет. Коллеги по цеху в некрологе написали, что Викторов был «человеком с широкой душой и добрым сердцем». В НЭТе играл десятки разноплановых масштабных ролей, в которых «проявился его исключительный талант и высочайший профессионализм».