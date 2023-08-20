Москва, 20 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны, заявила 20 августа пресс-служба Роскосмоса в своём Telegram-канале.

Роскосмос Макет станции «Луна-25»

Как отмечается в сообщении госкорпорации, 19 августа в 14:10 по московскому времени в соответствии с программой полета АМС «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования её предпосадочной эллиптической орбиты.

«Около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — уточнили в Роскосмосе.

Выяснением обстоятельств и причин случившегося займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, тревожащие признаки у российской станции заметили ещё до попытки перехода на предпосадочную орбиту, но решение отложить манёвр не было принято.

ИА Регнум ранее передавало, что первая почти за 50 лет российская лунная миссия была направлена к естественному спутнику Земли 11 августа. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, а 18 августа она скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны.

Ожидалось, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.

Тем временем академик РАН Михаил Маров, который является одним из научных руководителей космических исследований СССР, узнав о крушении станции, попал в больницу. Он отметил, что для него это, по всей видимости, была последняя надежда увидеть возрождение российской лунной программы. Он выразил надежду, что у руководства Роскосмоса ещё будет «желание и осознанная необходимость» повторить этот эксперимент.