Краснодар, 20 августа, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Поврежденную хулиганами надпись «Сукко» на горе в Анапе вернули в исходный вид. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Анапе.

МВД России по городу Анапе

Отмечается, что ночью на склоне горы в селе Сукко неизвестные переставили выложенные камнями буквы в надписи с названием населённого пункта в бранное слово.

Утром при участии представителей местных властей и неравнодушных местных жителей надпись были исправлена, ей был возвращён прежний вид.

По данному факту стражи порядка организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что нарушителя пока установить не удалось, ведутся его поиски.

Как передавало ИА Регнум, ранее местные жители выложили в Сеть фотографии огромного ругательства, которое видно почти из каждой точки села. Название села Сукко было выложено крупными белыми камнями на склоне горы ещё несколько десятилетий назад. Этот объект стал одной из визитных карточек курорта. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые.