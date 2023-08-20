Вашингтон, 20 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден станет свидетелем защиты в любом возможном процессе против своего сына Хантера. Об этом, как сообщает Politico, адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк написал в письме прокурору в 2022 году.

Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Хантер Байден

В письме уточняется, что информация по расследованию коррупции Байдена-младшего, которая появилась в СМИ в 2022 году, является «незаконной утечкой», которая якобы была направлена на то, чтобы Хантеру предъявили обвинения.

По словам адвоката, если министерство юстиции США предъявит обвинение сыну президента, то его адвокаты вызовут главу Белого дома в качестве свидетеля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уровень дела сына президента США Хантера Байдена повысили до спецпрокурора. Статус спецпрокурора получит прокурор штата Делавэр Дэвид Уайсс, который ведёт расследование.

Как утверждается, в 2017 и 2018 годах сын Байдена не заплатил более $100 тыс., что грозило тюремным сроком в 12 месяцев по каждому из пунктов обвинений. Байдена-младшего также обвинили во владении оружием в период злоупотребления запрещёнными препаратами.

Председатель комитета по надзору и отчётности палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Джеймс Комер при этом заявил, что минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена, чтобы скрыть факты использования служебного положения его отцом.

Ранее в США опубликовали меморандум о банковских документах, согласно которым семья Джо Байдена в период, когда он находился на посту американского вице-президента, получала миллионы долларов от зарубежных источников, включая олигархов из России, Казахстана и Украины.

В свою очередь, один из вероятных кандидатов от Республиканской партии на выборах главы Белого дома в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны Вашингтона могут быть связаны с коррупционной деятельностью семьи Байденов.

Джо Байден назвал показания о своём участии в бизнесе Хантера Байдена ложью. Кроме того, он сказал, что считает «мерзким» заданный ему вопрос журналиста по этому поводу.

Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, факты вопиющей коррупции в семье президента США стали притчей во языцех, но под давлением Белого дома любое расследование заканчивается «пшиком».