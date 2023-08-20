Москвичей предупредили о возможных задержках в работе наземного транспорта
Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках в работе наземного транспорта
Москва, 20 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Из-за сложных погодных условий в движении наземного транспорта Москвы 20 августа возможны задержки, а некоторые маршруты могут быть временно изменены, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — сказано в сообщении ведомства.
В информационном центре призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей трамваев, автобусов и троллейбусов.
Как сообщало ИА Регнум ранее, во второй половине дня 20 августа на Москву обрушилась сильная гроза. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщается о подтоплениях ряда дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина роща» и проезжей части Дмитровского шоссе.
Были также введены отдельные ограничения на движение транспорта. В частности, перекрывалось движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели. Позднее движение было частично возобновлено (по одной полосе в каждую сторону).
Вечером 19 августа в МЧС предупредили жителей столицы об ухудшении погоды в ночь на 20 августа. В городе до 11 часов утра 20 августа прогнозировались дожди и грозы. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, а также избегать внезапных манёвров и не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Предупреждение об опасной погоде действует до конца дня.