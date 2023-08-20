Белгород, 20 августа, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В небе над Белгородом и Белгородским районом днём 20 августа было сбито три цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Уточнённая информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13:50 до 14:40 в воздухе было сбито три цели», — написал Гладков.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков написал, что в результате работы системы противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом сбито 12 воздушных целей.

При этом в Министерстве обороны РФ сообщили, что днём 20 августа была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России, дроны были уничтожены над Белгородской областью. Позднее в военном ведомстве добавили, что был сбит ещё один беспилотник.