Киев, 20 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский стал диктатором, а его режим не способен защитить Украину. Об этом 20 августа заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

ThePresidentialOfficeofUkraine/DPA/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«Какая свобода? Ещё раз говорю — концлагерь. На Украине уже диктатура», — сказал Соскин.

Он напомнил о принятом законе «О медиа», усиливающем контроль государства над СМИ и запрещающем позитивное освещение действий России.

Также Соскин добавил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение, контрнаступление захлебнулось, а в руководство Украины можно посадить шимпанзе, которые будут справляться с обязанностями не хуже людей, занимающих там посты.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Соскин заявил, что Зеленский опасен для государства, так как оказался не способен управлять страной во время конфликта. По его словам, украинцы должны восстать против главы киевского режима после провала ВСУ.